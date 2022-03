James Rodríguez y José Pékerman: el alumno debe superar al maestro

Colombia vs. Venezuela será uno de los partidos atractivos de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, pues de allí podría salir el equipo que juegue el repechaje, ya que la Selección cafetera tiene aspiraciones, mientras que la Vinotinto está eliminada.



Es un partido especial desde donde se le mire: es clásico fronterizo; Venezuela arriesga a hacer su peor Eliminatoria de los últimos 24 años, pero tiene la posibilidad de eliminar a un acérrimo rival; mientras que Colombia puede graduar una generación o darle un triste cierre a un ciclo fallido en la Federación Colombiana de Fútbol.



Sin embargo, otro condimento que hará especial el juego será el reencuentro entre James Rodríguez, el ‘10’ de Colombia, y José Pékerman, entrenador de Venezuela.



“Sólo puedo agradecer por todo lo que diste a Colombia, nos devolviste la FE y la ilusión de ser los mejores. Me has hecho creer que soy mejor de lo que pensaba. Con tus consejos crecí a todo nivel. Te deseo lo mejor para lo que viene José. Serás siempre mi mejor maestro”, fue la despedida de James Rodríguez a Pékerman cuando se confirmó que no seguía a cargo de la Selección.



Y es que de la mano de Pékerman, James logró todo lo que soñó y hasta lo que jamás imaginó: ser goleador de un Mundial en la mejor presentación de Colombia; jugar en el Real Madrid llevando la camiseta ‘10’; brillar en Europa y explotar todo su potencial.



Aunque James sabe que vive otra etapa de su carrera: aquejado por las lesiones, enclaustrado en una liga de menor nivel de exigencia, siendo discutido en la Selección. Con todo y eso, Rodríguez espera enorgullecer a ‘Don José’ y demostrarle que puede volver a ser importante en el momento en el que Colombia más lo necesita.



Así, en Puerto Ordaz, James jugará su partido 38 por Eliminatoria, y el juego 86 sumando oficiales y amistosos. Momento de demostrar que el alumno ya superó a su maestro.