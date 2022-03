Cuentas de la Selección: ¿Colombia puede ir a repechaje empatando?

Colombia y el repechaje a Catar 2022 es una posibilidad, aunque la Selección no tenga la primera oportunidad de quedarse con el quinto puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Tricolor enfrenta a Venezuela con la misión de superar a Perú en la tabla de posiciones y arrebatarle ese quinto puesto de la clasificatoria. Otro que está en la pelea es Chile, que tiene la tercera opción.



Todo puede pasar en esta última jornada. Así, esta es la situación:



Tabla de posiciones

5- Perú | 21 puntos y -5

6- Colombia | 20 puntos y 0

7- Chile | 19 puntos y -5



Estos son los partidos que definen el cupo al repechaje



*Todos a las 6:30 p.m. (hora de Colombia)



Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Chile vs. Uruguay



Cómo clasifica Perú

- Si le gana a Paraguay está en el repechaje, pues depende de sí mismo.

- Si empata y no ganan Colombia y Chile.

- Si pierde y ganan Venezuela y Uruguay



Así avanzaría Colombia

- Si gana y Perú empata o pierde. No importaría el resultado de Chile.

- Si empata y ganan Paraguay y Uruguay.



El milagro de Chile es así

- Debe ganarle a Uruguay y que no gane ni Perú ni Colombia. Si Perú empata, clasificará Chile por diferencia de gol.