Pékerman fue de los primeros en mirar a Luis Díaz: emotivo recuerdo

Luis Díaz no para de recibir elogios del planeta fútbol. El último en resaltar su gran labor tanto en Colombia como en el Liverpool fue José Néstor Pékerman, antiguo entrenador de la Selección y hoy rival de la Tricolor al mando de Venezuela.



En conferencia de prensa previo al duelo en Chachamay, el estratega argentino habló sobre su pasado en el elenco cafetero y le dedicó unos instantes al extremo que tiene maravillado al fútbol inglés.

Pékerman recordó con agrado cuando los jugadores del Barranquilla FC servían de ‘sparring’ para Colombia, previo a una fecha de Eliminatorias en la capital del Atlántico. Justamente en uno de esos encuentros fue que tanto cuerpo técnico como los mismos jugadores conocieron a un chico que desde muy joven daba muestras de su gran talento.



“Muy grato verlo (a ‘Lucho’) ahora en este nivel en la Selección y en el club en Europa. No solo a él sino también a todos los chicos en ese momento y los profesores que hay en Barranquilla, ellos nos ayudaban en la preparación de los partidos”, mencionó el DT.



Se mostró realmente agradecido con esos gestos en su etapa como seleccionador nacional: “No me voy a olvidar de esos momentos que fueron muy gratos y muy importantes. Tengo los mejores recuerdos”.



En esta oportunidad, ‘Don José’ y el cuadro cafetero vuelven a verse las caras, esta vez desde bandos distintos y con el agravante de que Colombia necesita ganarle a Venezuela para seguir en la pelea por el cupo al Mundial de Catar.



Pékerman puede ser quien ponga punto final a una generación que dio el salto de calidad gracias a su brillante labor. Ironías de la vida...