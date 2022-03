La crítica de Páez a Colombia: ‘no ha tenido autoridad en cancha’

Momento para ponerle punto final a las Eliminatorias, camino a Catar 2022. Un recorrido de altas y bajas, de selecciones que están pensando ya en todo lo relacionado con ir a oriente próximo en diciembre, otras, le apuntan al 2026. Tres están en batalla, para alcanzar el repechaje y seguir con ilusión.

Ese, es el caso de Colombia. Los resultados la trajeron a la última fecha, entre la irregularidad, la desconexión de la idea del estratega y el fútbol en cancha, a estar más afuera de Catar 2022. Venezuela se juega algo más que un partido y el cierre de otro clasificatorio desastroso, pero, con la ilusión del proceso que arrancó don José. Es la posibilidad de dejar a la tricolor sepultada, seguramente, con el adiós de una generación que brilló en los años pasados.



Desde el país hermano, la expectativa es alta. El cruce entre Venezuela y Colombia pasa más allá de lo deportivo, por la historia que hay entre ambas naciones ‘hermanas’.



Uno de los que sabe qué es dirigir en este tipo de torneos, además, de tener un paso por el fútbol colombiano, es Richard Páez. El estratega habló con FUTBOLRED, acerca de lo que será el partido entre ambos países, las falencias de los de Rueda en cancha y la lección que deben aprender de cara al futuro.



Visión de lo que será Venezuela vs Colombia

Un partido con el contexto de ser definitivo para Colombia, en la opción de lograr el repechaje, siempre y cuando se le dé el resultado en Lima. La obligación, es de Colombia, que llega necesitada, para ganar, llega con ese enfoque, de concentración, inteligente. Van a encontrar a Venezuela, que ha dejado decepcionada a la afición. Por el orgullo, la mística, por el deseo de ser un jugador competitivo, quiere dejar una cara de que el proceso de Pékerman tiene esperanza.



Veo ahí el partido. Uno con la esperanza de dejar u futuro mejor, otro, debe ganar para no quedarse fuera del Mundial.



Inicio del proceso Pékerman, en la parte estratégica

Viene con una visión, con la cultura de la lógica. En el partido contra Bolivia, se vio una Venezuela con la intención de ganar, planteamiento atrevido, desplegando jugadores con intención ofensiva. Contra Uruguay, trató de mostrar esa cara de atrevimiento con volantes de creación. Eso, al final, lo pagó caro con una derrota.



Creo que eso le hizo pensar, muy profundo, adecuado a la lógica que yo hablo. Cuando vimos el planteamiento contra Argentina, reconoció esa diferencia abismal que hay entre ambas selecciones. Se metió atrás, puso un planteamiento pragmático, defensivo, que también no pudo evitar la goleada recibida. Ahora será esperar cómo lo plantea contra Colombia, ahí será la medida, de cuanta confianza hay en el proceso, en Venezuela y el talento del venezolano.



Si se plantea con un equipo parado atrás, mentalizado, con tendencia defensiva, le faltaría reconocer y conocer al futbolista venezolano. Si se plantea de una manera más propositiva, hacia adelante, nos marca que puede ser un equipo que puede progresar.



Falencias de la selección Colombia con Rueda y en Eliminatorias

: El principal concepto que le ha faltado a Colombia en Eliminatorias, es la sinergia. No ha habido eso, en los conceptos metodológicos que seguramente Rueda ha tratado implantar y el fútbol que ha desarrollado. No se ha visto un equipo con autoridad plena en la cancha, no ha encontrado la forma de desequilibrar y desatar los nudos defensivos de los rivales. Ha tenido dificultades para conseguir la serenidad en esa última jugada, pese a la calidad de jugadores.



Colombia cuenta con una dimensión de jugadores de élite. Incluso, con algunos en equipos de primer mundo del fútbol europeo. No se justifica con los resultados que ha tenido en las Eliminatorias.



Responsabilidades en el desempeño de Colombia

No hay culpabilidad, es compartir la responsabilidad. No es un drama, es fútbol. Cuando las cosas no se sintonizan, es como tener una dial distinta. La ‘F.M’ de los jugadores no se ha sintonizado con la de Reinaldo, con el mensaje del profesor. Es así como se explican los procesos cuando los resultados no se dan, más cuando de parte y parte hay mucha capacidad. No enfocaron la misma sintonía, el dial de la selección Colombia. Por eso, están peleando por lograr el objetivo en el último partido.



Colombia tuvo que aprender la lección, nuevamente, que la ha vivido con otros procesos, técnicos. Sencillamente, hay que mejorar en la confianza, debe ser recíproca. Es creer en lo que dice el técnico y el jugador tener esa capacidad resolutiva en la cancha.



Pronostico para el partido

Colombia debe romper con la estadística, que desde las Eliminatorias de 1998 no gana acá. Esa es una estadística que pesa, el jugador venezolano se lo cree ahorita, que le puede ganar a Colombia en Puerto Ordaz. Es una cuestión que se resolverá en la cancha, la estadística está para romperla o extenderla. A Venezuela le toca mantener esa autoridad futbolística que ha mostrado en las recientes Eliminatorias y a Colombia romper con eso.



Dar un resultado, va en contra de mi visión como técnico. Si Colombia sale con la jerarquía y la desarrolla en la cancha, debería ser el ganador, es favorito. Porque Venezuela es último, no ha tenido verdaderamente dos partidos buenos. Es ahí donde Venezuela debe remar, porque es un proceso nuevo, Pékerman no conoce plenamente a sus jugadores.



Esperamos que haya planteamientos propositivos y que disfrutemos del partido, como hombres profesionales. Indudablemente me preguntas, voy por Venezuela.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED