Colombia echa ojito en otras plazas: Asia define llave para repechaje

Si bien, después de las 6:30 pm la Selección Colombia buscará el quinto puesto del clasificatorio, que da la posibilidad de pelear último cupo al Mundial a través del repechaje, en la mañana de este martes habrá acción por la Eliminatoria AFC, que definirá al rival de Australia. Duelo que interesa a la tricolor en caso de acceder a la repesca para Catar.



Australia terminó tercero en su grupo, en el que clasificaron de manera directa Japón y Arabia Saudita, y espera por rival que se definirá una vez se disputen los partidos de esta última jornada. Emiratos Árabes Unidos, Irak y Líbano pelearán por ese tercer cajón de su zona, para tener una oportunidad más. Después de eso, se medirán a Australia, que desde ya es favorito, para entregar rival al representante Conmebol.



Por el Grupo B, que entregará rival de los australianos, ya se clasificaron Corea del Sur e Irán. Emiratos Árabes tiene la primera opción; es tercero con 9 puntos. Irak suma 8 y Líbano, con menos posibilidades (debe ganar por goleada y esperar derrotas de sus rivales), tiene 6 unidades.



Cabe recordar que el repechaje entre la selección que acceda por la Confederación Asiática y el representativo sudamericano, chocarán en Doha (Catar), en partido único que se programará entre el 13 y 14 de junio. Todo se definirá este martes y Colombia echará un ojito a otras plazas, no solo por lo que pueda ocurrir en la Eliminatoria Conmebol.



Colombia, atenta en la Eliminatoria de Asia y Sudamérica:



6:30 am

Irán vs Líbano



8:45 am

Emiratos Árabes Unidos vs Corea del Sur

Siria vs Irak



1:00 pm

Arabia Saudita vs Australia



6:30 pm

Perú vs Paraguay

Chile vs Uruguay