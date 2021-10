Polémico equipo de la fecha en Eliminatorias: ¡sin Ospina ni Barrios!

La Conmebol publicó este martes el equipo ideal de la más reciente jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022. Figuras rutilantes y polémicas ausencias, especialmente por los lados de Colombia.



Vale recordar que los encargados de elegir este once fueron los mismos hinchas, quienes votaron a través de redes sociales.

“¡El XI de la gente! Este es el equipo de los mejores jugadores de la Fecha 5 elegidos por ustedes a través de nuestras stories de Instagram”, publicó el ente rector del fútbol sudamericano en su cuenta de Twitter.



La polémica se formó porque dentro de los once elegidos no hubo un solo cafetero, algo llamativo teniendo en cuenta las brillantes actuaciones de Wilmar Barrios y David Ospina frente a Brasil.



Es más, la Canarinha sí tuvo a dos de sus futbolistas, ambos titulares en Barranquilla, dentro del equipo galardonado. Situación que avivó aún más el desconento.



Así las cosas, Argentina lideró la lista con cinco representantes (entre ellos por supuesto Lionel Messi), Brasil y Chile aportaron dos, y tanto Venezuela como Perú dijeron presente con uno.

​

​Ojo con el equipo:



Emiliano Martínez (ARG); Alex Sandro (BRA), Alexander Callens (PER), Cristian Romero (ARG), Mauricio Isla (CHI); Rodrigo De Paul (ARG), Giovani Lo Celso (ARG), Lucas Paquetá (BRA), Eduard bello (VEN); Ben Brereton (CHI), Lionel Messi (ARG).