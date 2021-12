El jugador de Liga al que le ruegan para que juegue las Eliminatorias

El fútbol colombiano es seguido, admirado y criticado en varias partes del mundo. Para la muestra, un botón: el escándalo del Torneo de ascenso por el partido Llaneros vs. Unión Magdalena le dio la vuelta al mundo y ha causado indignación en periodistas, futbolistas y gente del deporte alrededor del planeta.



Sin embargo, en esta ocasión vale la pena hablar de lo apetecidos que son los futbolistas de la Liga BetPlay 2021, y no solo se nota en cada mercado de fichajes, pues siempre se van varios jugadores a otras ligas en el exterior. No, esta vez hay que hablar de un jugador colombiano, que está disputando los cuadrangulares, y al que le están abriendo las puertas para que juegue las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 con otro país.



Es así que en las últimas horas trascendió que la selección de El Salvador estaría muy cerca de convencer al delantero Brayan Gil, de Alianza Petrolera, quien se formó en ese país, tiene la nacionalidad salvadoreña.



Ahora, el técnico Hugo Ernesto Pérez busca al delantero colombiano, y hasta ha adelantado conversaciones con su padre para tenerlo en las primeras convocatorias del 2022, justo para el remate de las Eliminatorias de la Concacaf, pues todavía hay esperanzas en el Octogonal Final de clasificarse a la Copa del Mundo de la FIFA.



“He hablado con el papá, hemos tenido buenas conversaciones, esperemos que Brayan tome una decisión que favorezca a El Salvador, creo que va a ser una pieza importante. Pero lo he dicho antes, son decisiones que debe tomar con su familia, no voy a presionar ni forzar a nadie para que juegue con nosotros, vamos a presentar el proyecto lo mejor que se pueda”, aseguró el seleccionador de El Salvador sobre la situación del colombiano.



Brayan Gil tiene 20 años y ha jugado 43 partidos de Liga con Alianza Petrolera desde 2020 a la fecha. Ha marcado 5 goles, 2 de ellos en la Liga II-2021, y podría ser la gran revelación de El Salvador en las Eliminatorias de Concacaf. ¿Aceptará?