Paraguay en crisis: jugador renuncia antes de partido con Colombia

La Selección Colombia ya no tiene margen de error en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que está en la quinta posición de la tabla de Conmebol y, por ahora, está accediendo al repechaje. Este martes, 16 de noviembre, debe ganarle a Paraguay y así seguir con posibilidades claras de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022.



Y ojo, no puede ‘resucitar un muerto’ contra Paraguay, pues los guaraníes llegan al partido en Barranquilla virtualmente eliminados de su tercer Mundial consecutivo. La Selección, que dirige Reinaldo Rueda, debe sacar los tres puntos y de paso enterrar a uno de los rivales que lo persiguen.



Paraguay llega en crisis, pues no gana hace cuatro partidos y lleva tres derrotas consecutivas. Además, Guillermo Barros Schelotto dirigirá apenas su segundo partido como seleccionador, así que no hay excusa.



Para colmo, la selección paraguaya llega al partido de la fecha 14 de las clasificatorias sudamericanas envuelta en un escándalo por un jugador que habría renunciado al seleccionado guaraní.



Se trata del atacante Derlis González, actualmente jugador de Olimpia, quien pidió no volver a ser convocado para los partidos de Eliminatoria. Según informaciones de ‘Versus Radio’ y el periodista Daniel Serna.



González le habría manifestado a Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que no lo tuvieran en cuenta más en el seleccionado mayor.