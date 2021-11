Arturo Vidal no perdona a periodista chileno: ‘Sigue hablando, muerto’

La selección chilena venció 0-1 a Paraguay en la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas y ahora está en zona de clasificación directa al Mundial de Catar 2022, algo impensado hace unos meses, pues La Roja estaba sumida en una crisis de resultados.



A pesar de que Chile perdió con Colombia (3-1) y Perú (2-0), hubo alguien que siempre fue positivo: Arturo Vidal. Uno de los referentes de la selección austral aseguró que el seleccionado chileno se iba a clasificar a Catar, y desde ahí La Roja lleva tres triunfos consecutivos.



Es así que el ‘Rey Arturo’ criticó con dureza al periodista Juan Cristóbal Guarello a través de sus historias de Instagram, luego del triunfo chileno 0-1 contra los paraguayos. Vidal no perdona las críticas del comentarista y por eso publicó un mensaje en el que se ve una supuesta declaración del periodista, acompañada de emojis de payaso y la frase “sigue hablando, muerto”.

Vidal ataca a Guarello. Foto: Tomada de Instagram

¿Por qué el ataque a Guarello? Todo empezó el pasado 7 de octubre, luego de la derrota chilena con Perú. El periodista aseguró que se acercaba una crisis con la renuncia de Martín Lasarte y con la postura de los futbolistas que juegan en Europa de no volver para el remate de las Eliminatorias.



“El otro jueves Lasarte pierde la pega. Los jugadores de Europa no van a querer venir y vamos a terminar jugando con gente del medio local… lo de siempre. Chile no está eliminado matemáticamente, sí futbolísticamente, anímicamente, espiritualmente y estructuralmente”, dijo en su momento Guarello.



El periodista reaccionó a la respuesta de Vidal y respondió: dijo que esa columna estaba editada y le pidió al ‘Rey Arturo’ que utilice diferentes medios para expresarse, y no a través de un meme.