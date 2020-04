Así va la recuperación de Nicolás Benedetti, en aislamiento en México

Después de que los directivos del América de México le negaran la posibilidad de pasar la cuarentena en Cali, el volante Nicolás Benedetti aceptó la orden del club, y adelanta la recuperación de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, en la capital de ese país.



El volante caleño tuvo rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha al servicio de la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico, por lo que, tras concertación de ese club con el Deportivo Cali, fue operado en territorio manito.



Justamente desde su casa, el jugador habló con Jaime Orlando Dinas para el noticiero ‘Más Pacífico’, refiriéndose a la situación que atraviesa el planeta: “La pandemia acá en México es difícil, como en todo el mundo, esperamos que se solucione rápido. Aquí gracias a Dios estamos en casa, tomando las medidas de preocupación y esperando que el país se tomen también todas las medidas y podamos evitar más contagiados”.



¿Después de la operación de meniscos cómo ha sido el proceso en casa? “He seguido la indicaciones al pie de la letra, sobre todo en lo relacionado con la lesión, espero seguir trabajando así y volver rápido a las canchas. Gracias a Dios he tenido el apoyo del club, mi familia, el preparador físico, estoy en casa al mando del club”.



La mayoría de los clubes en el mundo han propuesto la rebaja de salarios por esta época, ¿está de acuerdo si América hace lo mismo? “Es un tema controversial, pero en lo personal creo que si el club lo necesita los jugadores deben estar dispuestos a ayudar de la mejor manera, lo más sensato es tener conciencia y saber que estamos en un momento complicado y ayudar también a la institución”.



¿Le preocupa lo de su familia en Colombia? “Sí, obvio que uno se preocupa porque está lejos y no los puede ver diariamente, pero espero que ellos también estén tomando las medidas, la mejor forma es acatar todas las normas para que este tema no pase a mayores. Todo va a salir bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces