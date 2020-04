La negativa de América a Benedetti que cambió los planes en cuarentena

La pandemia del coronavirus es un mal que aqueja a todos en el mundo. No distingue de estratos sociales, de profesiones o de ricos y pobres. El fútbol, que mueve tanto dinero, tampoco se ha salvado y se ha visto seriamente afectado.



Muchos futbolistas alcanzaron a desplazarse de los países en donde juegan con sus respectivos equipos a su nación de nacimiento. Así, podían estar junto a su familia mientras pasaban la cuarentena para poder evitar el contagio.



Uno de los que gestionó su regreso a Colombia fue Nicolás Benedetti. El volante del América de México está recuperándose de una grave lesión de rodilla que sufrió a comienzo de año jugando para la Selección Sub-23 en el Torneo Preolímpico.



El ‘Poeta’ pidió a las directivas de las águilas poder estar en su país para el aislamiento; sin embargo, recibió un no como respuesta, pues la situación en México es fuerte y no le permitieron abandonar el país manito. Lo mismo pasó con el chileno Nicolás Castillo.



El diario ‘Récord’ contó que ambos futbolistas fueron conscientes y no existió ningún tipo de discusión al respecto. La decisión se aceptó y tanto Benedetti como Castillo permanecen como el resto de sus compañeros, trabajando desde casa.