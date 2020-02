El exfutbolista de América que comparó a Dinenno con Martín Palermo

Juan Ignacio Dinenno tuvo un 2019 inolvidable con el Deportivo Cali. Gracias a sus 27 goles con el azucarero, el fútbol mexicano vino por él y se lo llevó Pumas. Y el argentino no ha desentonado, sigue mostrando su olfato goleador y ya da de qué hablar en la Liga MX.



El exCali ha convertido 4 goles en 5 partidos; cuatro tantos en la Liga y uno en la Copa MX. Así, su contundencia ha hecho que lleguen los elogios y los buenos comentarios.



Un exfutbolista con pasado en América de Cali comparó a Dinenno con Martín Palermo, goleador histórico de Boca Juniors.



“Tengo conocimiento de él y uno sabe las condiciones, he seguido un poco su carrera, que ha ido a Ecuador, ha estado en Colombia y ahora le está yendo bien en México que ahora (el sábado) hizo dos goles”, dijo Carlos Ischia, entrenador argentino, en entrevista a ‘Mediotiempo’.



Ischia, aseguró que “las características que tiene Dinenno son importantes para un delantero centro: buena estatura, buen timing, técnicamente bueno, tiene todas las condiciones ideales, a mí me hacía acordarme mucho a Martín Palermo; claro que Juan tiene más preferencia a la izquierda, Martín lo mismo. Yo habiéndolo tenido antes a Martín, él me hacía recordar las características de un goleador nato y creo que lo está demostrando”.



Carlos Ischia vivió la época dorada de Boca Juniors y de Palermo, pues fue asistente de Carlos Bianchi. Además, en su paso como entrenador de Racing en 2013, promovió a Dinenno al primer equipo.



“El paso que tuvo por Ecuador y por el Deportivo Cali y ahora en México, está demostrando que tiene pasta y los que lo contrataron tienen una buena visión de que es un goleador sin duda”, comentó Ischia.