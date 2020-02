Polémica: insólito problema para Pardo por usar bandera de Colombia 

Toluca perdió por 2-3 como local frente a Pumas, equipo que se llevó la victoria en la Liga de México gracias a un doblete de Juan Ignacio Dinenno, exgoleador del Deportivo Cali.



Felipe Pardo estuvo los 90 minutos y tuvo un buen partido, pero no logró ayudar para que su equipo no perdiera. Sin embargo, hubo una polémica en el encuentro por una cinta en su muñeca que tenía la bandera de Colombia.

¿ Alguien sabe porque obligaron a @FelipePardo17 tapar la muñequera con los colores de su país? 🤔👀 #PorLasQueMueres ⚽️ pic.twitter.com/zaz1SJsspA — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) February 15, 2020

El juez, apenas vio esta cinta, decidió que no la podía usar y lo obligó a taparse los colores del país. En México se habla de que el reglamento no permite que sea diferente al color del uniforme (rojo) y que, además, no puede tener algún tipo de publicidad diferente al equipo.



Con molestia evidente, Felipe Pardo accedió y tuvo que taparse la bandera de Colombia en su muñeca. La cinta roja terminó con la orden del árbitro y el partido siguió. En México, por otro lado, estuvieron en desacuerdo con este tema.