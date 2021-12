Jhon Duque no va más en Atlético San Luis: ¿Millonarios se ilusiona?

Jhon Duque es noticia en Colombia por su futuro deportivo. El Atlético San Luis de México informó que el jugador no será tenido en cuenta para 2022 y por ello está en lista de transferibles: ¿regresará a Millonarios o continuará su travesía por el exterior?

El volante bogotano tuvo un buen inicio de campeonato en la Liga MX, pero con el pasar de los partidos fue perdiendo posibilidades en el once titular. Cerró la temporada con nueve juegos ligueros, tres de ellos como titular, repartidos en 246 minutos disputados. Anotó un gol y recibió dos amarillas.



A pesar de jugar poco con el Atlético, el anuncio de su salida no gustó en la hinchada. “Fácil son mejores que los que están de titulares y de Duque ni se diga, parece que quieren dejar a los que la gente no quiere”, “Noooooo duque”, “Otro buen jugador desperdiciado (Duque) por caprichitos del DT”, fueron algunas de las reacciones.



Con lo anterior sobre la mesa, el club se sentará a negociar con los interesados por Duque. Situación que en principio ilusiona a los hinchas de Millos, teniendo en cuenta dos aspectos: el jugador está en Colombia (asistió al reciente duelo frente a Tolima en Ibagué) y Daniel Giraldo está muy cerca del Junior de Barranquilla.

La mala noticia para los embajadores es que, según medios mexicanos, ‘El Ingeniero’ tiene grandes posibilidades de continuar en aquel país.



Por un lado, el portal ‘Criterio Hidalgo’ informó que su llegada al Pachuca estaría encaminada. El volante de 27 años interesa mucho para reforzar el mediocampo “dado el historial positivo entre el Club Pachuca y los futbolistas colombianos”. Recordemos que Andrés Chitiva, ídolo embajador, integra el equipo de scouting del equipo mexicano, aspecto que facilitaría todo.



Lo llamativo del caso es que para abaratar la operación, los ‘Tuzos’ ofrecerían un intercambio con otro ex-Millonarios: ofrecerían a Harold Santiago Mosquera para recibir a Duque. Negocio que al parecer no terminaría de convencer al Atlético.



Por otro lado, el medio ‘Futbol Total’ hizo eco de la información dada por la periodista María Luisa Chagoya en la que se informó que Pumas, recientemente eliminado en semifinales del torneo local, se le habría adelantado al Pachuca.