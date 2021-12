¡Volvió para quedarse! Falcao y lo que viene para regreso a Selección

La buena noticia de la semana, además del gol olímpico de Juan Guillermo Cuadrado, fue el regreso de Falcao García.

'El Tigre' superó una lesión que lo apartó por un mes de las canchas y aunque fueron solo 15 minutos en la victoria 1-0 contra Espanyol, al final fue suficiente para verlo totalmente en forma, físicamente recuperado y sin asomo de problemas físicos. Sí, es bueno para Rayo. Pero para Colombia es un noticionón: justo ahora que hay anemia goleadora, verlo de regreso es inevitablemente esperanzador.



Falcao no anotó en ese primer duelo de regreso a la competencia, pero lo hará, sin duda, en los partidos que vienen hasta el 27 de enero, cuando Colombia se medirá a Perú, en un duelo de vital importancia para las Eliminatorias a Catar 2022. Después habrá que visitar a Argentina. Pero ese será otro lío. Por ahora, siete partidos para retomar confianza y ensayar para lo que viene: ¡romper el cero en la Selección!



Este es el calendario del colombiano:



Villarreal vs Rayo

Liga de España

12 de diciembre

8:00 a.m.

​

​Bergantiños vs Rayo

Copa del Rey

15 de diciembre

1:00 p.m.



Rayo vs Alavés

Liga de España

18 de diciembre

8:00 a.m.



Atlético de Madrid vs Rayo

Liga de España

2 de enero

​10:15 a.m.



Rayo vs Betis

Liga de España

​9 de enero



FC Barcelona vs Rayo

Liga de España

19 de enero



Rayo vs Athletic

Liga de España

23 de enero