Mbappé dio el OK: Zidane comandaría una gigantesca revolución en PSG

París Saint-Germain está poniendo en marcha su total renovación para buscar el tan anhelado título de Champions League. Según ha informado la prensa francesa, Zinedine Zidane será el encargado de comandar el nuevo proceso.



A pesar de haber nombres interesantes sobre la mesa como Jose Mourinho, de reciente éxito en la Conference League, y Marcelo Gallardo, la directiva junto a Kylian Mbappé, el 'dueño' dl equipo tras la última renovación, tendrían un interés profundo por el ex Real Madrid.



Y es que no solo se trata de un emblema nacional, 'Zizou' demostró como nadie su romance con la máxima competición europea: consiguió tres 'orejonas' como DT y una más como asistente.

Como ya se mencionó, la primera gran movida del cuadro parisino fue darle prioridad a Mbappé y evitar su paso al Madrid. A partir de él girará todo el entorno de la institución. Se trata de la joya de la corona.



En cuanto a movimientos nominales, la idea es renovar el grupo. Salir de jugadores con gran salario y edad avanzada como ocurrió con Ángel Di María. Así mismo se esperan salidas urgentes por los lados de Kurzawa, Kehrer, Draxler, Paredes, etc. Sin olvidar claro posibles ofertas por algún futbolista con rol secundario.

Lo siguiente en la lista pasa por el banquillo técnico. Según el medio local 'RMC Sport', en los próximos días se anuciará la salida oficial de Mauricio Pochettino, quien no convenció en estilo ni mucho menos resultados. Tranquilamente le cabe la palabra fracaso.



El periodista Daniel Riolo, quien advirtió antes que nadie la llegada de Messi a la escuadra francesa, confirmó en el programa 'After RMC' que la negociación entrenador-club está hecha. Y es que no solo tiene el aval de directivos y Mbappé, el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó su fichaje.

​El siguiente rol en cuestión pasa por la parte dirigencial. Leonardo, quien hasta hace poco era el director deportivo del club, le dejó su cargo a al portugués Luis Campos. Su gestión junto a 'Zizou' daría de qué hablar rápidamente.



Precisamente la última cuestión pasa por los fichajes. El PSG tiene cuatro hombres en la mira: Milan Skriniar (zaguero central del Inter), Sven Botman (zaguero central del Lille), Malo Gusto (lateral derecho del Lyon) y Gianluca Scamacca (delantero del Sassuolo).