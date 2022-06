Michael Ortega está dolido y destapó lo que sucede en Deportivo Cali

El pasado martes, el volante Michael Ortega se convirtió en la primera baja del Deportivo Cali para el segundo semestre de la liga. Los últimos meses tuvo muy poco protagonismo y este jueves en una entrevista para el medio ‘La Banda Deportiva’ reveló todo lo relacionado a su salida y lo que le faltó.

“Minutos, confianza, fui muy poco partidos de titular, jugaba los últimos 10 o 5 minutos, eso no es un secreto; la veces que entraba lo hacía bien, contra Unión Magdalena fue un partido muy importante para nosotros y el cuerpo técnico, entré, creo que hice las cosas bien y ahí duraba 1 o 2 partidos sin jugar. Faltó ese respaldo del cuerpo técnico hacia mí”.



Habló sobre su relación con el técnico Rafael Dudamel: “tuvimos varios acercamientos con eso, creo que fue algo mal que uno hace, porque uno a veces no debe preguntar por qué juega o no, pero pasaban cosas como que te entrenabas bien, de que eras un ejemplo porque eras profesional, pero uno como jugador siempre quiere jugar desde el inicio, pero hubo problemas al final personales. Solamente fue con Rafa, que me sorprendió mucho”.



Complementó: “fue más que todo por las actitudes que tomaba uno cuando lo sacaban o no contaba con los minutos, si el jugador está feliz cuando lo sacan es porque no quiere estar jugando y yo no soy así, tengo que ser importante, porque si no, no me gusta estar y yo peleo por mi posición, talento y todo eso, cuando no se ha respaldado eso y yo si he respaldado su trabajo, me siento como traicionado”.



Aclaró lo que pasó en uno de esos momentos: “fueron pequeños detalles que no me gustaron, por lo menos el día del penalti contra América, yo no tomé la decisión, yo quisiera haber cobrado, lo cobró Luna, pasó lo que pasó y toda la gente se me vino a mí”.



Se refirió al semestre que terminó: “A mí me duele todo este semestre y yo era uno de los primeros que llegaban, reunía al equipo y hablaba con todo el mundo, yo no podía llegar feliz a un entreno donde la cosas no están saliendo bien”.



Le dolió su salida y referenció los sacrificios que hizo: “Son muchas cosas que pasaron, que ojalá mejoren en eso, a mí me duele irme así, yo me fui triste, porque los directivos no querían que yo me fuera y tuve que ir el día lunes a entrenar, para poder saber qué fue lo que pasó”.



“Me voy con un sentido de pertenencia de lo que soy y lo que di por la institución, por eso los directivos conmigo están bien, porque vieron el día a día mío. Estuve seis meses sin cobrarle un solo centavo, entrenándome y colocándome a punto, después estuve 6 meses más que te puedo decir que el utilero ganaba más que yo y nunca les puse problema por eso y así fui campeón”, aclaró el atlanticense.



Al final enfatizó de que aún no les han pagado el título conseguido el pasado mes de diciembre: “hay muchas cosas que están pasando, es imposible que después de seis meses no han pagado el título del campeonato, son cosas que tienen que pasar y no es por plata”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15