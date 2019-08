¿Qué hará PSG con Neymar? Las alternativas del club con el brasilero

El tiempo pasa, el final del mercado de pases se acerca y PSG todavía no resuelve cuál será la situación de Neymar de cara a la próxima temporada. Versiones encontradas, todo tipo de especulaciones y una gran cantidad de teorías conspirativas se han apoderado de los medios, pero lo único cierto en este momento es que el brasilero fue alejado del resto del plantel y que, por ahora, es difícil que vuelva a jugar en el club de la capital francesa.



Los hinchas ya no aguantan más desplantes y la institución tampoco aunque pareciera que estuviera cayendo en un juego de engaños en el que ellos son los únicos perjudicados: saben que Neymar no quiere jugar más en el club, pero no bajan su precio que oscila entre los 170 millones de euros y los 220 que supuestamente pedirían en algunos casos.



De momento, según las cuentas que hacen los expertos en mercado, de los 222 millones de euros que costó su transferencia, el equipo francés apenas ha logrado amortizar 90 millones, por lo que lo lógico sería una venta, teniendo en cuenta la cantidad de problemas que el jugador ha representado y lo poco, en cuanto a nivel futbolístico, que ha generado.



En ese sentido la situación real de Neymar, se presenta en cuatro focos distintos, según la información de la prensa francesa, lo que dicen los medios españoles y lo que apuntan los equipos involucrados.



Quedarse en PSG



La peor parte para ambas partes. El equipo francés sabe que el futbolista no va a rendir en su máximo nivel pues no tiene motivación y aunque esa sea su obligación, las lesiones, los problemas internos en el camerino y cariño que ha perdido por parte de la hinchada, se convierten en una mala alternativa para el club.



Por su parte, el jugador sabe que continuará sin ganar o, por lo menos, que es muy difícil luchar por un título a nivel internacional, es consciente de que ya no lo quieren como sí sucedió a su llegada y es de público entendimiento que tampoco hará un intento por brillar.



En ese sentido el jugador podría quedarse entrenando por separado, mientras que el club tiene que correr con su altísimo sueldo, estaría atado a pagar el costo que perdería el pase del jugador y contaría con una figura que vendería poco y no jugaría casi nada.



¿Espacio en Real Madrid?



Real Madrid siempre se ha sentido atraído por el futbolista y Florentino, como hombre de negocios sabe que si el jugador está feliz puede ser el diferente de la cancha. Sin embargo, la llegada de Hazard, los futbolistas contratados y el gran plantel del Madrid complican la posibilidad del arribo brasilero. Un punto en contra para un equipo que aparecía como el más indicado y el de más posibilidades en principio.



Barcelona: el sueño del jugador

​

El futbolista brasilero vivió su mejor momento jugando en el club catalán, al lado de Messi y Luis Suárez conformó un tridente letal que supo ganar todo y por esto su partida del club no se dio de la manera en que la dirigencia lo esperaba, pues consideraron que les faltó al respeto. Ese, y el dinero invertido en Griezmann, son los principales problemas para su regreso, sumándole la complicación para Valverde por encontrarle un lugar.



Sin embargo, parece que el equipo catalán es su mayor posibilidad y aunque PSG esté atento a las posibles variantes como Coutinho o Dybala, mientras las “negociaciones avanzan”, según lo decía Leonardo, lo que está claro es que el futbolista brasilero por ahora es propiedad de los franceses y que el club está en disposición de perder plata manteniéndolo alejado, si es que no pagan lo que ellos quieren o la negociación no entra en sus términos.