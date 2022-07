¿Tendrá la bendición de Mbappé? PSG renovaría a estelar hasta 2024

PSG tiene todo listo para la pretemporada en Japón, que comenzará oficialmente el próximo 20 de julio.

Las estrellas siguen pero se sabe que habría una depuración por temas económicos y deportivos y en la primera línea de salida habría un nombre marcado: Neymar Jr.



La última escena en el entrenamiento, cuando le hizo un desplante a Mbappé, deja clara su incomodidad con el 'chico maravilla', por quien ahora pasarían las decisiones.



Sin él en el camino quedó la duda de si seguirá su amigo Lionel Messi, quien llegó a París, en alguna medida, por intermediación del brasileño. Y según el medio francés RMC, la respuesta es clara: no solo seguirá esta temporada sino que le harían una oferta de renovación hasta 2024.



La dirigencia encabezada por el empresario qatarí Nasser Al Khelaifi entiende que el argentino es rentable dentro y fuera del campo, pues no todos se dan el lujo de tener a un siete veces Balón de Oro generando ingresos por imagen.



Pero la respuesta no sería inmediata: “La idea de los Messi es la de esperar a después del Mundial”, afirmó el diario Marca, que asegura que el entorno del jugador prefiere esperar a que pase el Mundial de Catar para tomar decisiones a largo plazo. Además quisieran ver lo que sucede en la actual temporada y si, finalmente, logran la Champions League con PSG. Eso marcaría la decisión final.