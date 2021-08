¿Lo recuerda? Así era el PSG antes de los petrodólares: pocas figuras

Un equipo con pocas figuras que luchaba por los primeros puestos de la Ligue One con apenas un par títulos a nivel local. Ese era el PSG del 2010-2011, antes de que empresarios de Qatar (Qatar Investment Authority) comparan la totalidad de su ficha.



En esa temporada, el conjunto parisino tenía estrellas como el arquero Grégory Coupet, el volante Claude Makélélé y los atacantes Nenê y Ludovic Giuly. Otros juveniles como Alphonse Areola y Mamadou Sakho, en ese entonces, eran considerados como promesas.



Fue en el 2011 que Nasser Al-Khelaïfi asumió como presidente y CEO de PSG tras ponerse al frente de Qatar Sports Investments (QSI), subsidiaria de QIA, que está enfocada en negocios e inversiones en entidades deportivas. Desde allí el PSG tuvo un cambio rotundo, pues la inyección de dinero, proveniente de la industria del petroleo y gas natural, le permitió al club parisino competir, fuertemente, a nivel nacional e internacional.



Diego Lugano, Kevin Gameiro y Javier Pastore, fueron los primeros fichajes del equipo que comenzó un nuevo proyecto de la mano de Carlo Ancelotti. Y fue hasta la temporada 2012-2013 que el PSG volvió a gritar campeón: Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi y Zlatan Ibrahimović ya eran parte de este equipo que después contó con Marco Verratti y David Beckham.



De un XI poco conocido a un XI lleno de estrellas



La transformación del PSG se puede ver en títulos y jugadores. El conjunto parisino pasó de tener dos ligas a ser el rey de Francia en la última década, pues ya tiene nueve ligas en su palmarés desde la inversión catarí. De hecho, las temporadas 2016-2017 (Mónaco) y 2020/2021 (Lille) son las únicas que no han dejado un título de liga como resultado.



En la temporada 2010-2011, antes de la inyección económica, el once de gala del PSG lo integraba Coupet en el arco; Jallet-Armad-Sakho-Tiéné en la defensa, Makélélé-Chantome en la contención; Nenê-Giuly en la creación y Hoarau-Erdinc en la delantera.



Ahora, diez años después, con los petrodólares de por medio, PSG tiene un once lleno de galácticos, para muchos, el mejor equipo del mundo. La portería la pelearán Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, en la defensa estarán Hakimi, Ramos, Marquinhos/Kimpembe y Bernart, más adelante Wijnaldum, Verratti y Di María, para finalizar con un tridente ofensivo conformado por Mbappé, Neymar y Messi, este último, flamante incorporación tras su polémica salida del Barcelona.