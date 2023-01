Fuertes dardos contra el PSG: 'Si lo renuevan, renuncian al fútbol'

Hace unos días, cuando el Al Nassr estaba cerca de cerrar el fichaje de Cristiano Ronaldo, la ambición de los saudíes no solo se quedó en el astro portugués. Pues, los árabes quieren firmar reencuentros y al concretarse la llegada de Cristiano, ahora buscarían a Sergio Ramos, jugador del Paris Saint-Germain que todavía no define su continuidad en las filas parisinas a la espera de intentar renovar su contrato.



Así como Lionel Andrés Messi tras varios rumores de su posible regreso al FC Barcelona, el argentino solo pretende ampliar su contrato con el Paris Saint-Germain, y Sergio Ramos espera justamente lo mismo. De no ser así, el Al Nassr estaría pendiente del futuro del ibérico, pero todo indica que el defensor central busca quedarse en Francia.

Con Sergio Ramos desde que el defensor central llegó a la alineación del Paris Saint-Germain, lo habían conocido derrotas hasta el último partido cuando cayeron ante el Racing de Lens, escoltas de los parisinos en la Ligue 1. Ramos fue uno de los más castigados en la zaga defensiva al lado de su compañero, Marquinhos, capitán del club. La prensa les dio con todo al ibérico y brasileño en la caída 3-1. Por esa razón, Ramos genera varias dudas para los periodistas y opinión pública en caso de que logre renovar su contrato.



Su liderazgo y veteranía es indudable, pero con eso no basta si no hay seguridad atrás, y eso es tal vez lo que más genera preocupación en el Paris Saint-Germain y periodistas. Y Daniel Riolo de RMC Sport criticó fuertemente la decisión de los parisinos si deciden renovar el contrato del defensor central, Sergio Ramos mientras Marquinhos se comprometió a jugar por más tiempo en París.



El periodista francés no tuvo piedad con esa decisión del Paris Saint Germain si renuevan a Sergio Ramos, “la defensa del PSG ante el Lens no estuvo bien. Respecto a Sergio Ramos, sinceramente, si el París Saint-Germain consigue que amplíe su contrato y finalmente lo amplía, entonces habrá que rendirse. Si le renuevan, significa que el PSG renuncia a toda idea del fútbol”. Además, lo consideró como un buen central, pero está muy lejos de sus mejores momentos.



Pese a ello, Sergio Ramos ha brindado seguridad en la zaga defensiva del Paris Saint-Germain. No en vano, con el defensor sevillano, habían podido encontrar solución a errores atrás, pues Ramos hizo parte del invicto de 34 jornadas sin caer como jugador del PSG. Un talismán en la defensa, que cayó finalmente contra el Racing de Lens.