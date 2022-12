¡Que se cuiden del Al Nassr! Dos jugadores estelares en el radar

¿O es Estados Unidos, o puede ser en Arabia Saudita? Sergio Busquets ya anunció su salida del FC Barcelona. Ese momento triste que volverá a aparecer y cerrará una excelente generación y un mediocampo de ensueño que tuvo el club culé con Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta está llegando a su final con la noticia de Sergio que abandonará la institución en verano.

La especulación aparece y los rumores no se hacen esperar con incesantes intereses de la Major League Soccer que desea a Sergio Busquets y parece ser el destino para que el internacional español viva su última aventura en el balompié profesional. Sin embargo, no solo Estados Unidos se ilusiona con el volante de marca. El Al Nassr de David Ospina, Gonzalo el ‘Pity’ Martínez y ahora con el fichaje rutilante de Cristiano Ronaldo también ha puesto sus ojos en el ibérico.



El Al Nassr no solo parará con la vinculación de Cristiano Ronaldo, sino que también pretenden a dos figuras internacionales con España como lo son Sergio Ramos, un reencuentro con el luso como lo fue en la experiencia con el Real Madrid, y una rivalidad marcada como la de Sergio Busquets con CR7. Así es, pues el otro nombre que llama la atención en Arabia Saudita es nada más ni nada menos que el del volante de marca del FC Barcelona.



Y es que, de acuerdo con el medio Mundo Deportivo de España, Al Nassr va en serio con los intereses en Sergio Busquets con una oferta millonaria que puede convencer a cualquiera como lo hizo con Cristiano Ronaldo que aceptó para experimentar una nueva liga y un país lejos de la gloria que él estaba acostumbrado a ver con la Liga de Campeones y competencias prestigiosas.



Faisal Bin Turki, presidente del conjunto de Arabia Saudita estaría dispuesto no solo en que Cristiano Ronaldo haya llegado, sino en dar una millonada para cerrar la inclusión de un Sergio Busquets que terminará contrato en verano con el Barcelona y que no lo renovaría. Un giro que puede dar el futuro del español que ya daban todo hecho con su vinculación al Inter de Miami de los Estados Unidos. ¿Será Sergio Ramos, Busquets, o por qué no los dos? Es seguramente lo que los saudíes deben estar pensando.



Con Cristiano Ronaldo, David Ospina en el arco, Anderson Talisca, y un mediocampo con Luiz Gustavo y Sergio Busquets, dos hombres de mucho recorrido en Europa, el Al Nassr apunta a ser una de las grandes revelaciones en el mundo y un ‘Dream Team’ como se le conoce. Un sueño que puede hacerse realidad a punta de millones, pero antes, deberán convencer al defensor central del Paris Saint-Germain y al volante de marca del Barcelona.