PSG tomó radical decisión: adiós al Parque de los Príncipes

PSG tendrá algunos cambios en el futuro próximo, al tener como gastos adicionales el jugar en el Parque de los Príncipes, así lo confirmó ESPN, luego de que el ayuntamiento de la ciudad decidió no venderle el estadio al club.



Y es que el cuadro parisino ha invertido una cifra cercana a los 85 millones de euros en remodelación y mejoras al escenario, para aumentar la capacidad y demás detalles del estadio.



Además, los dueños del club estaban en la capacidad de invertir 500 millones de euros para renovaciones y demás reformas estructurales. La interna del club no está dispuesta a asumir esos costos si no son propietarios del inmueble. Desde el ayuntamiento de París la respuesta es clara, el Parque de los Príncipes no está a la venta.