Messi no ha renovado: una oferta de otro club lo haría pensar mucho

El regreso de Lionel Andrés Messi Cuccittini al Parque de los Príncipes estuvo marcada con un gran gol después de una consecución de varios pases en campo propio, pasando la mitad de la cancha y llegando al pórtico rival para definir y poner le segundo tanto en la victoria ante el Angers. Además, su vuelta a París también marcaría la posibilidad de seguir con las negociaciones para definir su continuidad en el Paris Saint-Germain.



No obstante, en la prensa francesa, de acuerdo con L'Équipe, no hay nada escrito todavía y Lionel Messi estaría pensando algo de la millonaria oferta que le había hecho el Paris Saint-Germain pensando en su renovación, una que podría definir su retiro en próximas temporadas en la capital francesa, puesto que lo que plantean los cataríes es ampliarlo por dos años.

Dos años y finalizar su contrato en el 2025 con el fin de que aten al argentino con una millonaria suma. La idea es mejorar el salario de Lionel Messi en el par de temporadas que ofrecen los dueños cataríes del Paris Saint-Germain y ante esto, quieren ofrecerle algo superior a 30 millones, es decir, 60 millones de euros por los dos años. Sumado a ello, la mareante oferta de los parisinos también está acompañada de grandes millonadas por la venta de camisetas con el '30' de Messi, además de múltiples ingresos por patrocinios de Messi, Neymar y Kylian Mbappé.



Lo puede tener todo, una oferta a la que sería difícil decirle que no, pero en la cabeza de Lionel Messi parece haber otros pensamientos que no hacen tan sencillo que el rosarino firme su renovación. Algo que parecía inminente se ha estancado y hay clubes millonarios en busca de aprovechar la indecisión de Messi. ¿Podrá volver a darse la rivalidad entre Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo? La verdad es que, con el portugués ahora en el Al Nassr, Arabia Saudita quiere dar el golpe en el mercado y el Al Hilal de Gustavo Cuéllar estaría con ganas de ficharlo. Ya lo 'hizo' lanzando camisetas del campeón del mundo.

Antes que nada, el Paris Saint-Germain se va a medir en un Torneo amistoso contra el Al Nassr, por lo cual, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a ver las caras en Riad. Ahí es donde el Al Hilal intentará aprovechar esta situación para tratar de convencer al argentino. Ya prepararían una suma mucho más alta en salario superando al portugués.



Se dice que la oferta que prepararían los saudíes, por lo menos con Lionel Messi superará los 200 millones de euros por temporada de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. El Al Hilal llega con 300 millones de euros sobre la mesa por año al argentino, un tema que podría hacerlo cambiar de opinión con la inminente renovación de la que se hablaba en París y que Nasser Al-Khelaïfi querrá cerrar próximamente. Pero, no todo sería color de rosa para el equipo árabe, pues no solo deben negociar con el campeón del mundo, sino con el Paris Saint-Germain, dado que todavía tiene contrato con los parisinos. Si quieren cerrarlo solo con el jugador, deberán esperar hasta el próximo 30 de junio cuando quede libre, siempre y cuando no amplíe su contrato.