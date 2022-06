Paris Saint-Germain no quiere a Neymar: drástica decisión en su futuro

De acuerdo con información del Diario El País de España, la decisión del Paris Saint-Germain, en la cabeza de los dueños cataríes y Luis Campos, director deportivo del club es no contar con Neymar Jr para la próxima temporada. Aunque el brasileño se mantenía quieto con su anhelo de continuar al lado de Kylian Mbappé y Lionel Andrés Messi, parece que uno de ellos lo traicionó.

Uno de los mejores tridentes ofensivos en el mundo se quedará sin una de sus estrellas. Neymar Jr por izquierda, Kylian Mbappé por el centro y Lionel Andrés Messi por derecha configuran una delantera de ensueño para cualquier equipo. Con la renovación de Kylian hasta 2025, y pese a que ‘Ney’ tiene una duración de contrato hasta ese mismo año, el club ya le ha hecho saber que esa ofensiva se quedará sin el ex Santos de Brasil.

El principal problema que aquejaba el conjunto parisino es el enorme salario que maneja Neymar Jr, un impedimento para cualquier club sin duda alguna. No parecía serlo para el Paris Saint-Germain que con el dineral que posee, podía pagarlo. Por ello, la venta del brasileño sería difícil, pues no hay otros equipos que puedan pagar unos servicios tan costosos como los del ex Barcelona.

De acuerdo con el Diario El País, esta decisión del PSG pasa en primer lugar por querer imponer más disciplina en la institución, y Neymar Jr ha sido uno de los cuestionados en esa característica. Se le critica cómo entrena, cómo llega a las sesiones de entrenamientos y su displicencia en el terreno de juego. Sus goles no han sido suficientes para ganarle a las incesantes silbatinas que aparecen cada vez que se hace con la esférica en el Parque de los Príncipes.

Tras la renovación de Kylian Mbappé, es como si el francés quisiera dominar al club. Según el medio recientemente citado, el galo ha sido uno de los que ha señalado la indisciplina del brasileño. La tempranera salida del PSG en los octavos de final de la Uefa Champions League es otro problema, pues ya hizo estragos con Ángel Di María, Leonardo, director deportivo del club y Mauricio Pochettino, anterior director técnico.

Ahora lo hará con Neymar que es el señalado por toda la afición y hasta por algunos compañeros como mantuvo El País. El padre de ‘Ney’ ya se reunión con los parisinos, y se mostró comprensivo, pero quiere que le paguen lo que deben todavía del contrato que equivale de acuerdo con el medio, unos 200 millones de euros.

Ante un salario tan caro como el de Neymar, Paris Saint-Germain sabe que es muy complicado que un club pueda ficharlo, por lo cual pretenden es enviarlo de préstamo, y de acuerdo con El País, los parisinos asumirían el salario del jugador que no asuma el club al que se marche.

El Diario citado, mantiene, ‘a Neymar no le gusta entrenarse; ha jugado con tres o cuatro kilos demás durante años, pero en la competición ha sido el atacante más honrado del equipo, el que más ha corrido para ofrecerse y defender’. Hay defensores pese a su actitud como este ejemplo de que deja todo en la cancha. Momento cumbre para decidir el futuro de ‘Ney’, aunque quiera quedarse como lo ha mantenido, la institución no cuenta con él.