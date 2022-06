Neymar en modo rebelde: ¿Decisión que puede no gustar a los jeques?

Las novelas en Francia parecen ser interminables. Dan y dan vueltas en especial en el Paris Saint-Germain que está en el foco del mundo entero por el caso de Kylian Mbappé, el Fair-Play financiero, entre otras razones que lo ponen en el ojo del huracán. Sin duda alguna, con la decepción en la Uefa Champions League, se espera varios cambios que iniciaron con las salidas de Leonardo, Mauricio Pochettino y Ángel Di María inicialmente.

El club ha notificado en varios momentos que le busca la salida a Neymar Jr por su actitud en la capital francesa. Las continuas silbatinas cuando ‘Ney’ pisa el gramado del Parque de los Príncipes, es ensordecedor y no cala de buena manera en el brasileño. De manera jocosa, dijo que tenían que aguantárselo hasta finalizar su contrato en 2025, pero esto se presentó en el momento más difícil para él en París.

Sin embargo, ese dardo que tiró para librarse de los aficionados parece ser real. Neymar no tiene ningún interés en irse del Paris Saint-Germain, aunque el club sí. El gran problema que no deja pensar a los jeques en vender a ‘Ney’, es su exorbitante sueldo de 50 millones por temporada. De acuerdo con información de L’Équipe, el brasileño ya ha mantenido que no busca salir de Francia.

El PSG, ha hecho lo que ha querido con su economía, no obstante, esa situación financiera se ha convertido en un problema. De acuerdo con la UEFA, señalan que el club ha perdido más de 224 millones de euros. En busca de recuperarlo, aparecen las ventas, y entre ellas estudiaban salir de Neymar, quien ya ha dicho en varias ocasiones su decisión de quedarse. La gran pregunta es si el club lo respetará, pues con esa emergencia que se le presenta, será difícil pensar en que se quede en la Ligue 1.

Tras la prematura eliminación en la Uefa Champions League en manos del Real Madrid, el PSG quiere dar vuelcos en busca de armarse de la mejor manera. La revolución empieza sin Ángel Di María, Mauricio Pochettino ni Leonardo. Solo hay dos confirmaciones por ahora, no llegarán Zinedine Zidane, Joachim Löw, Thiago Motta, Marcelo Gallardo ni José Mourinho, pues en su lugar, Christopher Galtier asumirá la dirección técnica con conversaciones ya adelantas, mientras que Luis Campos reemplazará a Leonardo como director deportivo.