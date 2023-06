Mbappé empieza amoríos con la Premier: gigantes van por el francés

Kylian Mbappé está generando locura en el fútbol europeo y todo después de sus explosivas declaraciones en la que confirmó que después de la temporada 2024 no seguirá vistiendo la camiseta de PSG y desde ya varios clubes de Europa empiezan a hacerle casería para contratar a la estrella francesa.

Pese a que Real Madrid es el club que más interés ha generado en Mbappé temporadas atrás, en la mesa se abrió la posibilidad de que otros equipos de la élite quieran también al codiciado delantero.



En Inglaterra los diarios ‘Daily Mail’, The Times’, Football London y ‘The Sun’ informaron que equipos de la Premier League van tras el fichaje del francés. Los clubes que estarían pensando en tener en sus filas a Mbappé son Chelsea y Manchester United.



““Los aficionados del Manchester United sueñan con fichar a Kylian Mbappe después de que la bomba sobre su traspaso surgiera al mismo tiempo que los informes de que los qataríes habían ganado la carrera por hacerse cargo del club”, dice Daily Mail’.





En cuanto a la posibilidad del Chelsea, mencionan que tras el poder económico que ahora posee el conjunto de Londres, ven con buenos ojos hacerse con Mbappé, pero el camino no es claro tras no tener una buena relación entre las directivas de los dos clubes luego de que Hakim Ziyech no llegara al PSG.



Por ahora, Mbappé seguirá en PSG hasta 2024 y lo cierto es que ofertas no le faltarán al francés, quien en repetidas ocasiones ha dado a conocer su gusto por Real Madrid, pero eso podría cambiar tras la cantidad de equipos de élite que están empezando a aparecer.