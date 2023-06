Se acerca el final: Luka Modric puso en duda su futuro en la Selección

Luka Modric se encuentra en la fase final de su carrera. En el Real Madrid, el volante croata ha ganado todos los títulos posibles, sin embargo, con su selección le han sido esquivos. En el Mundial de Rusia 2018 fue finalita pero cayó ante Francia.



A pesar de su edad (37 años) el futbolista seguirá intentando obtener un trofeo con su seleccionado y el próximo miércoles jugará la semifinal de la Final Four de la Nations League ante Países Bajos. Este podría ser el último torneo pues, en rueda de prensa, advirtió que tomó una decisión que comunicará más adelante.



“He tomado una decisión, pero hablaremos de ello cuando termine la Liga de las Naciones”.



“Siempre disfruto jugando para Croacia. Y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo es algo que me llena de orgullo. No disfruto más ahora por quedar menos. Si siento que puedo ayudar, no hay razones para mí para pensar en no estar aquí”, sentenció.