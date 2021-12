Mbappe despeja las dudas sobre su futuro: 'No iré al Real Madrid'

Uno de los nombres que está sonando mucho por este tiempo es el de Kylian Mbappé quien todavía no define su futuro para el mercado de veranos del 2022, el delantero despejó las dudas y se concentró en lo que viene para su equipo en la Liga de Campeones.



En conversaciones con el medio CNN, el francés dejó claro que solo piensa en su equipo actual y tiene una meta fija para el próximo año.



“Lo único que tengo en mente es vencer al Real Madrid en febrero y en marzo. Es la parte más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora, queremos ganar la Champions” confirmó el futbolista.



Además aprovechó para pedir disculpas por haber pedido su salida del equipo francés hace unas temporadas atrás.



“Fui sincero. Di lo que tenía en mi corazón, estoy muy feliz de quedarme en el PSG y jugar aquí es una sensación increíble. París es mi ciudad también.” Agregó.



Hablando sobre su futuro, dejó claro lo que quiere y en donde tiene la mente en este momento, aunque no descartó un posible fichaje del Real Madrid.



“En enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad, no es momento de hablar de esos temas” finalizó el francés.



Vale recordar que el jugador finaliza contrato con el PSG en junio del 2022 y desde enero podrá escuchar ofertas de otros clubes.