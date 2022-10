PSG persiste en las negociaciones: así quiere renovar a Lionel Messi

Para nadie es un secreto que salir de la zona de confort no es para nada fácil, ni para Lionel Andrés Messi ni para cualquier persona. Haberse ido del FC Barcelona fue una decisión muy dura, pero llegó al Paris Saint-Germain con el objetivo claro de conseguir la Uefa Champions League que se le escapó ante el Real Madrid en octavos de final.

Asimismo, no solo los octavos de final marcaron un mal momento de Lionel Andrés Messi, sino que se complicó en demasía durante su primera temporada y los fantasmas de una posible salida empezaron a tocar las puertas de los directivos. Sin embargo, la temporada actual ha sido completamente distinta. Ha mejorado bastante en su adaptación, un componente que ha facilitado la manera de jugar por parte del argentino.



Desde que inició la temporada, el Paris Saint-Germain no ha soltado la cima de la Ligue 1, y en la Champions League también dominan su grupo con el Benfica con 11 unidades. Lionel Messi ha sido fundamental marcando once goles y repartiendo mismas asistencias en las dos competencias, sumando 16 encuentros disputados. Con Neymar es uno de los jugadores más importantes en dicha estadística.



Sin duda alguna, el Paris Saint-Germain se ha vuelto a enamorar de Lionel Andrés Messi por su gran juego. Cuando está inspirado no hay dudas de que sigue teniendo esa varita y esa magia para hacer jugar a sus compañeros y conseguir asistencias y goles para cumplir con el anhelo de conseguir la Champions League y la habitual, Ligue 1.



Ante los rumores constantes de una posible salida de Lionel Messi con destino nuevamente al FC Barcelona, el Paris Saint-Germain intentará blindarlo. Los directivos quieren que el argentino siga, y por eso ya están moviéndose con el fin de sostenerlo. Luis Campos, de acuerdo con Le Parisien le ofrecerá un contrato de un año, con posibilidad de ampliarlo por otra temporada más.



Su contrato por ahora va hasta el 2023, y la posibilidad del Paris Saint-Germain es renovarle su vínculo por dos años más hasta 2025. Nasser Al-Khelaïfi está encantado con Lionel Messi por su gran profesionalidad. Sobre el tema económico, Le Parisien comentó que, cuando llegó al club, su salario fue 20 millones menor que con respecto al FC Barcelona. Sin duda alguna, para sostenerlo, necesitarán tener más capital con el fin de poder extenderle su vínculo laboral y mejorarle su salario.