Mbappé busca a Messi como aliado: ¿Medida para sacar a Neymar?

PSG trata de calmar los ánimos, desde el aspecto deportivo. Las victorias en Liga de Francia y Champions opacan los rumores de inconvenientes entre Kylian Mbappé y Neymar, afirmando que todo se controló y la armonía reina en el camerino.

En días pasados, se filtró la información del deseo de Mbappé de no continuar en París, con la búsqueda de un nuevo destino para enero. Las decisiones tomadas y la convivencia con Neymar no ayudan. De acuerdo a información de Marca, la relación está quebrada “El internacional francés estaría haciendo todo lo posible para que su compañero abandonase el club y habría cambiado de estrategia en su intento de alejarlo de París”.



Ahora, con la victoria 3 a 0 contra Ajaccio, mostró la buena conexión entre el argentino y francés, donde el brasileño no tiene cabida, al parecer, desde ese aspecto. Neymar estaba suspendido, por lo que todas las acciones de ataque recayeron sobre Messi y Mbappé.



Además, en el portal de Marca, agregan “De esta manera, el internacional francés estaría intentando que Neymar ‘perdiera’ a su mayor aliado dentro del equipo y esto lo empujaría a marcharse”.