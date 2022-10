¿Odios en PSG? 'En fútbol no puedes ser amigo de todos los compañeros'

Mucho se dice sobre la hoguera de vanidades que sería el camerino del PSG. Tal vez una gran parte de los que hablan tengan algo de razón. Pero solo quien ha estado adentro puede saberlo.

Por eso causó sorpresa lo que dijo el español Ander Herrera sobre el ambiente interno del club y la realidad de la relación entre Mbappé, Neymar y Messi.



“Se hablaba de nosotros todos los días. Cuando tienes esos nombres en el equipo, cuando tienes esos jugadores, si no ganas todos los partidos 6-0, te van a matar”, aseguró el mediocampista en ESPN.



“Solía leer las historias en los medios cuando estaba allí, que había un problema o una pelea en el vestuario. Yo estaba en el vestuario y no hubo pelea. Exageran todo. Ya no estoy allí, pero también leo las historias y no me fío de ellas porque he estado allí”, añadió.



“Por supuesto, en el fútbol no puedes ser amigo de todos los compañeros con los que has estado durante tu carrera. Pero el respeto siempre estuvo ahí. Y mi experiencia allí es que se respetan”, añadió.



Lo que pudo ver, por ejemplo de Messi, lo impactó profundamente: "Conocí al mejor jugador de todos los tiempos, y vi la normalidad con la que vivía su vida. He estado en un restaurante con él y ves como se detiene para que todos se hagan una foto, como trata a la gente. Y fue una sorpresa muy bienvenida: superó mis expectativas”, dijo.



“Tiene familia y tiene hijos que pueden escuchar, que a veces pueden leer o lo que sea. Pero es muy maduro. A él no le importa demasiado. No lo dice porque es muy humilde, pero sabe que es el mejor de la historia, el mejor jugador de todos los tiempos. Respeto. Es una leyenda”, sentenció.