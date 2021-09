Sergio Ramos se mira en espejo de James: ¡desesperado por el sóleo!

Pasan los días y el esperado debut de Sergio Ramos con el PSG no llega. El equipo, en realidad, no lo ha necesitado en Liga 1, pero con el grupo de la muerte de Champions League por delante sí que sería importante contar con él.

El propio defensor lo sabe y, tal como informó Deportes Cuatro, "está loco por debutar" y se plantea inclusive forzar la recuperación y confiar en que el cuerpo responda.



Pero ¿qué es lo que tiene? Ramos arrastra un problema muy conocido en Colombia desde que se operó el menisco, el pasado mes de febrero. La principal consecuencia es un problema en el sóleo de su pierna izquierda que no ha podido superar: ha hecho varios intentos de estar con el grupo pero se le inflama y se ve obligado a volver a iniciar el proceso de rehabilitación. Tal cual lo que le ha ocurrido a James Rodríguez desde aquella gris temporada 2016/2017 en Real Madrid, y que ha sido un problema recurrente después en Bayern y en Everton



Los médicos del PSG le han pedido que no corra más riesgos y sea paciente pues se expone a una nueva ruptura. Esa es la razón por la que nadie sabe, ni siqueira el técnico Mauricio Pochettino, cuándo contará con él.



“No hay una fecha concreta ni precisión de cuando podrá estar disponible otra vez, pero somos optimistas y pronto podrá estar con nosotros. Está en periodo de recuperación, lógicamente un jugador quiere jugar lo antes posible y lo que le hace feliz es jugar en el campo y entrenar", dijo recientemente el DT argentino.



Por lo pronto, este martes contra Manchester City, no estará disponible, muy a su pesar.