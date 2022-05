Lo de Mbappé no es de hoy: los desplantes hechos al Real Madrid

El culebrón del delantero francés Kylian Mbappé, que ha animado el mundo del fútbol las últimas semanas, se cierra con el anuncio de su renovación por el París Saint-Germain. Cronología: - 2012: Kylian Mbappé, a sus 14 años, es invitado a conocer las instalaciones del Real Madrid para efectuar un posible fichaje por el club. El guía de la visita es Zinedine Zidane. Su familia considera que es muy joven para estar solo en España y se decantan por el Mónaco.





- Julio de 2017: Mbappé, de 18 años, suena como posible incorporación a la plantilla del Real Madrid durante el mercado de fichajes tras cerrar una gran temporada en el Mónaco.



- 31 de agosto de 2017: Mbappé llega al PSG, club de su ciudad natal, procedente del Mónaco con un contrato que mantendría al delantero ligado al equipo hasta el final de junio de 2022.



- Marzo de 2019: Zinedine Zidane vuelve a ocupar el banquillo del Real Madrid y medios franceses sacan a la luz una supuesta oferta de 280 millones de euros que preparaban los de Chamartín para el fichaje de Mbappé, con quien el técnico francés guarda una relación y admiración mutua.



-Junio de 2019: Durante la presentación de Eden Hazard como jugador blanco en el Estadio Santiago Bernabéu, los aficionados gritaban a Florentino Pérez: ¡Queremos a Mbappé!



- Febrero de 2021: medios franceses aseguran que el PSG pone precio a Kylian Mbappé: 200 millones de euros debería desembolsar cualquier club interesado en hacerse con los servicios del jugador a final de la temporada 2020/2021.



- Junio de 2021, El presidente del PSG Nasser Al Khelaifi toma las riendas de las negociaciones con Mbappé y su familia para llevar a cabo la renovación del contrato del futbolista ya que, según publicaba L'Équipe, las relaciones entre el entorno del delantero y el director deportivo del club, Leonardo, no eran las mejores.



- Junio de 2021: Mbappé rechaza una oferta de renovación de su contrato con el PSG hasta 2026 que contempla un aumento de sueldo hasta los 25 millones de euros netos por temporada. El futbolista no se plantea renovar con el club, según medios franceses.



- Agosto 2021: Mbappé rechaza una segunda oferta de renovación, según L'Équipe, por dos años más en París con un aumento de sueldo hasta los 45 millones de euros netos por temporada. Se convertiría en el jugador mejor pagado de la plantilla, por delante de Messi y Neymar.



- 14 de agosto 2021: Los ultras del PSG pitan a Mbappé cuando su nombre es anunciado por la megafonía del Parque de los Príncipes previo al encuentro liguero contra el Estrasburgo por su falta de acuerdo con la dirección del club para renovar su contrato.



- 26 de agosto 2021: El PSG rechaza dos ofertas del Real Madrid de 160 y 180 millones de euros por el futbolista, según Le Parisien.



- 28 de agosto 2021: El Real Madrid da un ultimátum al PSG para cerrar el fichaje de Mbappé. Dos días más tarde se levanta de la mesa de negociación. - Octubre 2021: La madre y representante de Mbappé asegura que hay conversaciones con el PSG para renovar el contrato del futbolista que termina en junio de 2022.



- 15 de febrero 2022: Real Madrid y PSG se enfrentan en París en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League con una victoria por 1-0 de los franceses con un gol de Mbappé. Al finalizar el partido el jugador asegura no haber decidido aún su futuro.



- 9 de marzo 2022: El Real Madrid elimina al PSG en el Santiago Bernabéu con tres goles de Karim Benzema y un gol de Mbappé que no fue suficiente para salvar a su club.



- 3 de abril 2022: Mbappé, preguntado por su futuro, asegura que no ha tomado aún una decisión acerca de su futuro, ya que "hay nuevos elementos" que valorar y no quiere equivocarse. Medios franceses aseguran que están relacionados con el tema de los derechos de imagen del jugador, un tema clave para la renovación o el fichaje del jugador. El Real Madrid ofrece a todos sus futbolistas el 50 % de los derechos de imagen que genera.



- 5 de mayo 2022: La madre de Mbappé niega cualquier principio de acuerdo con el PSG, tal y como aseguraba Le Parisien. Al diario L'Équipe le confirma que su hijo se decanta más bien por salir del club en junio.



- 9 de mayo 2022: Mbappé viaja a Madrid junto con su compañero Achraf Hakimi para almorzar y pasar el día con otros jugadores del PSG como el español Sergio Ramos. Se especula con los motivos reales de su viaje a la capital española.



- 15 de mayo 2022: Durante la gala de premios de la Unión de Futbolistas de Francia, Mbappé dice tener "casi" tomada la decisión sobre su futuro y apunta que la anunciará muy pronto, antes de su concentración con la selección francesa el 28 de mayo. - 21 de mayo de 2022. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, anuncia que Mbappé se queda en el club parisino hasta 2025, una vez renueve su vínculo tres años y descarta así oficialmente el fichaje por el Real Madrid.



