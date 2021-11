Xavi habló de su debut con triunfo y desmintió situación de Agüero

Xavi Hernández se estrenó en el banco técnico del FC Barcelona y lo hizo con victoria, 1-0 sobre Espanyol. Se convirtió en el quinto entrenador que debuta con triunfo en en el azulgrana y aunque sufrió en el derbi, es mejor corregir y pensar en lo que viene si se inicia con pie derecho. Él lo consiguió. Al término del partido dialogó con la prensa y dejó su balance.



“Lo que ha salido del 'Kun' no es cierto. Hablé con él el otro día y no tenemos esta información, estamos hablamos con él. Lo que intentaremos es que evolucione y que pueda seguir jugando. Está tranquilo, está contento y le dije que fuera viniendo a medida que se vaya encontrando bien, pero eso ya es un tema médico", dijo el entrenador sobre la situación del argentino, de quien se dijo este sábado que no podría volver a jugar por temas de salud.



Sobre el partido, Xavi aseguró que la polémica acción del penalti seguramente se repetirá una y otra vez, pero desde su óptica si fue falta. También lo fue para el árbitro, el VAR y según lo que le hablaron quienes pudieron ver la acción. Está tranquilo en cuanto a eso porque no siente que haya sido regalado. Al final, su equipo ganó con ese penalti que ejecutó Memphis Depay.



"Hoy hemos sufrido, y claro, se disfruta más jugando. He sufrido pero ha merecido la pena. Ganar en un derbi nos genera ilusión. Hay que mejorar, tener paciencia. Nos ha costado, la verdad. Todavía es pronto, hemos entrenado pocas cosas. Me voy contento por la actitud y satisfecho por el resultado. Nadie gana fácil hoy en día y nosotros ya jugaremos mejor. Tenemos muchas cosas que entender todavía, pero son tres puntos muy importantes", repuntó.



Finalmente, Xavi es optimista y dice que peleará por LaLiga pues queda mucho camino por delante. "Soy optimista, pero vamos a ver. Es mi primera victoria de entrenador. El equipo merecía y necesitaba ganar. Estamos lejos pero quedan jornada y está la experiencia de anteriores ligas que se han remontado muchos puntos".