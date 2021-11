Hinchas y jugadores critican la primera victoria de Xavi en Barcelona

Felicidad total en territorio culé. Este sábado, la era Xavi Hernández inició con victoria (1-0) frente al RCD Espnayol en el clásico de Cataluña. El único tanto del partido fue obra de Memphis Depay de pena máxima.



Ahora bien, a pesar de la emoción por un proceso que puede dar grandes frutos a futuro, las redes sociales se colmaron en críticas contra el cuadro culé.

Todo comenzó precisamente por el único gol del compromiso, pues a parecer de muchos usuarios no hubo falta en la acción que terminó sancionada como penalti.



Leandro Cabrera se tiró a suelo para evitar un remate rival y Depay, el mismo que la postre convirtió, se dejó caer. El árbitro, sin la mejor visión de la jugada, sancionó pena máxima y desde el VAR no le pidieron siquiera revisar.



Con ello, bastantes aficionados calificaron de “robo” la primera victoria en la era Xavi. Tantas fueron las publicaciones que dicha palabra se hizo rápidamente tendencia mundial.



Por si fuera poco, uno de los protagonistas del clásico manifestó su inconformismo por la situación puntual de juego.



“Desde el campo el penalti me parece de chiste. Puede ser que le barra, pero primero toca el balón. No veo ninguna intención de hacerle penalti y sin ver la repetición no me parece”, expresó Raúl de Tomás, ex Real Madrid, al término del encuentro.



Vea acá las reacciones:

💥RAJADÓN DE RAÚL DE TOMÁS:



😳"¿El PENALTI a Memphis? Me parece DE CHISTE". #LaLigaSantander pic.twitter.com/2hEzCxQMMg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 20, 2021

Efecto Javi, robo al espanyol en su primer partido 👏 pic.twitter.com/TqEzm7Gah4 — A.Rodríguez 🤍🔜🐢..KM7🇨🇵👑 (@RMadridistaES) November 20, 2021

MENUDO ROBO DEL VARCELONA. COMIENZA EL EFECTO XAVI. — SrNaninho  (@SrNaninho) November 20, 2021

Nunca robó tanto el Barcelona como cuando jugaba Javi. Ha vuelto y todo vuelve a su sitio. — Paula Pineda (@7eterno7) November 20, 2021

Lamentable!!! Increíble! Robo a mano armada! Para que narices esta el VAR!!!??? — Javi Chica (@JAVICHICAT) November 20, 2021

No han esperado nada…ya no tienen vergüenza 😅…DEBUT DE XAVI y ROBO DEL BARCA con VAR incluido cortesía de LA LIGA. 😅🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/4xeoPeF1Rs — JClaros (@JCLAROS_) November 20, 2021

Y Xavi se estrena con un penalty robo

Todo OK José Luis — ROSA MARI (@ROSAMARI_5) November 20, 2021