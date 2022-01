¡Lionel Messi volvió a Barcelona! Pero tranquilos, no es para quedarse

Lionel Messi ha vuelto a Barcelona. La noticia corrió por la prensa local que en minutos estaban todos los medios al frente de un reconocido restaurante japonés. Volvió sí, pero no para quedarse.

El argentino acudió junto a Xavi, quien este martes cumple 42 años, Jordi Alba y Busquets, y las parejas de todos, al restaurante y estuvo allí unas horas, conversando animadamente, como dan cuenta los informativos catalanes.



La sorpresa fue enorme y la decepción final también, pues el futbolista se marchó sin apenas abrir la boca ante las cámaras, sin un comentario medianamente importante.





🚨Leo Messi abandona el restaurante en el que estaba cenando con Xavi Hernández y con Sergio Busquets. #FCBarcelona pic.twitter.com/IJXiWmIxWQ — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) January 24, 2022

Messi pudo ir de visita a la ciudad en la que aún conserva su lujosa residencia, gracias a un descanso que el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, le dio a todo el plantel, considerando que hay pausa de selecciones nacionales por la fecha FIFA de Eliminatorias. Como el 10 no fue citado esta vez por Argentina para los duelos contra Chile y Colombia -felizmente- pudo darse una vuelta por la ciudad de la que se siente parte.



No trascendieron detalles de la charla, pero claramente el cariño de la gente en los sitios públicos no se hace esperar hacia quien fuera, por décadas, su capitán.