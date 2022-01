Messi y el cruce con un exjugador inglés: ‘me dijo que era un burro’

Lionel Messi no ha tenido la mejor temporada, incluso, muchos críticas su llegada al PSG, teniendo en cuenta que su forma desde que está en París no ha sido la mejor. Además, sumándole el reciente contagio de coronavirus, que apenas lo tiene de retorno a los entrenamientos con los parisinos.



Cuestionamientos han llegado de todas las partes, teniendo en cuenta el talento del argentino. Uno de ellos fue Jamie Carrragher, exjugador y hoy hace parte de los comentaristas de Sky Sports, que reveló una conversación que tuvo con el mismo Messi.



Junto con Gary Neville, en el estadio del Watford, debatieron sobre los equipos ideales, donde no estaban ni Ronaldo ni Messi. El exdefensor del United le pregunto al exjugador del Liverpool “Messi no está contento ¿cierto?”.



A partir de ahí, Carragher afirmó lo que le dijo el argentino “No, no está feliz conmigo para nada. Tuve un pequeño ‘pop’ con Ronaldo al empezar la temporada, no creo que haya sido un gran fichaje del Manchester United. Y di el ejemplo de Messi, no creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG. Recibí un mensaje privado en Instagram de él mismo. No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro”.



Ante eso, Carragher le respondió al argentino “Lionel, te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos y comparado contigo yo era un burro, lo acepto. Pero no vas a entrar en mi equipo ideal, no estás jugando los suficientemente bien. Aunque ganaste la Copa América en el verano no es suficiente para dejar fuera a mi amigo Mo Salah”.