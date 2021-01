¡Atorados! La nieve le impide a Real Madrid el regreso a casa

Ya era molesto, ahora es un fastidio total: Real Madrid tendrá que pasar una tercera noche en Pamplona tras confirmarse que no podrá regresar a la capital española debido a los efectos de la tormenta Filomena, que impide las operaciones aéreas.

El equipo partió de Madrid el pasado viernes y, en vista de que el miércoles enfrentará en Málaga al Athletic por la semifinal de la Supercopa, ha decidido que irá a dicha ciudad directamente, lo que hará que sume 8 días de viaje.





En todo caso, las condiciones climatológicas no están garantizadas y tampoco las de entrenamiento en Málaga, por lo cual la molestia del club es enorme, debido a que no se reprograma nada y se somete a las plantillas a condiciones que no son ideales para la competencia. Sería ideal que, además de las quejas en los medios, solicitaran formalmente los aplazamientos pues, según las autoridades de LaLiga, ese trámite no ha ocurrido.



Real Madrid tiene pendientes el partido en Málaga, otro en Sevilla el domingo si acceden a la final, otro el miércoles 20 en Alcoy (Copa del Rey) y otro más el sábado 23 en Vitoria.