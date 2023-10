Leyenda francesa dio la razón del éxito de Bellingham en Real Madrid

Jude Bellingham ha sorprendido a todo el mundo del fútbol por su gran arranque en su primera temporada con Real Madrid. A sus 20 años, el inglés ha registrado números dignos de crack y que han dejado asombrados no solo a futbolistas de su actual equipo, sino también a exfutbolistas.



En días pasados, Vinicius Júnior resaltó la labor del mediocampista y aseguró que marcará una época en el club español y también futbolistas como Erling Haaland han quedado sorprendidos con el nivel del jugador que lleva 10 goles en 10 partidos con los Blancos.



Pues bien, en las últimas horas una leyenda francesa se sumó y elogió lo hecho por Bellingham y aseguró que el jugador ha encajado como ‘anillo al dedo’ en el Madrid.

Se trata de Thierry Henry que aseguró que la razón del éxito del inglés en el club es que el sistema de Carlo Ancelotti se lo permite.



“No se trata del jugador francés, sino del jugador instintivo. Es difícil cortarle las alas a un jugador instintivo. Hay que dejar que se exprese con su instinto, pero manteniendo la estructura. ¿Por qué cree que (Jude) Bellingham se expresa bien en el Real Madrid? Porque la estructura se lo permite. Tres centrocampistas le dan estabilidad por detrás, y los delanteros que tiene por delante corren y abren espacios, dándole tiempo para correr con el balón...”, mencionó en diálogo con L’Equipe.



Por otro lado, Henry mencionó que Eden Hazard fue el jugador que más le impresionó en los últimos años: “Mi jugador favorito de los últimos años es Eden Hazard. Ha sido... ¡Guau! ¡Pero si es un jugador instintivo! Lo único que hay que hacer es darle pautas sobre las zonas en las que va a recibir el balón y podrá expresarse. En la estructura, hace lo que quiere. Cuántas veces me he sentado en el banquillo y me he dicho: “¿Qué demonios está haciendo? Oh, ¡bravo! Incluso yo he marcado goles en los que he oído a mi entrenador gritarme: “¡No tires!. Así que das instrucciones, pero no puedes controlar el instinto”.



Finalmente, el actual entrenador en las divisiones inferiores de Francia aseguró que le encantaría tener a Kylian Mbappé para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero que no ha hablado con él sobre la posibilidad, pero aclaró que “como todo el mundo sabe, tengo entendido que le encantaría estar en los Juegos Olímpicos de París”.