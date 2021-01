FC Barcelona vs Athletic, por título de la Supercopa: ¡sígalo EN VIVO!

Todo está listo para el duelo FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao, en el estadio de La Cartuja de Sevilla, para definir al campeón de la Supercopa de España.

Minuto 41- ¡Gooooolll de Athletic! No dejaron celebrar: rápida salida, perfecto pase de Williams para De Marcos y en menos de un minuto se empató de nuevo 1-1



Minuto 40- ¡Goooooooolll de FC Barcelona! Messi abre para Jordi Alba, centro que le queda a Griezmann y de frente al arco no falló el francés. 1-0 ideal antes del descanso



Minuto 37- ¡Primer remate de Messi al arco! Pasó cerca del travesaño, sin amenazar a Unai Simón



Minuto 31- Falta a Messi, quien todavía no hace diferencia... vuelve de lesión que le impidió estar en la semifinal contra Real Sociedad



Minuto 26. ¡Primer remate al arco! Capa se anima y obliga a la volada de Ter Stegen, aunque salió alto el remate



Minuto 24- Tiro libre de Messi por la banda, sencillo para Unai Simón



Minuto 16- Acercamiento de García que controla fácilmente Ter Stegen.. pocas emociones en los primeros minutos de la final de Supercopa



Minuto 10- Muy temprano se gana la amarilla Lenglet, la falta contra Williams era clara y tendrá condicionado todo el partido al francés...



Minuto 4- Se examinan ambos equipos, no hay llegadas a los arcos



RUEDA LA PELOTA



Con nóminas de lujo encaran ambos este duelo.



Así juega FC Barcelona:

Suplentes: Pjanić, Braithwaite, Riqui Puig, Neto, Trincão, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, O. Mingueza

Suplentes: Pjanić, Braithwaite, Riqui Puig, Neto, Trincão, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, O. Mingueza

Descartados: Matheus, Konrad e Ilaix

Así va Athletic;