Otra voz en apoyo a Messi y Suárez en Barcelona: 'no saben de respeto'

Sigue dando de qué hablar la queja de Lionel Messi en apoyo a su amigo Luis Suárez. Su crítica pública, una más, a la directiva del FC Barcelona sacude a la Liga de España.

El argentino aseguró en su despedida a su amigo que no se le dio el trato que corresponde a uno de los máximos goleadores en la historia del club catalán y de inmediato otros que salieron en malos términos con el equipo alzaron la voz.



Primero lo hizo Neymar y luego se sumó Dani Alves, quien salió como agente libre del FC Barcelona en su momento, tras no llegar a acuerdos por su renovación. De hecho fue uno de los primeros que salió tras la llegada de Bartomeu.



"Infelizmente esa es la realidad que sufre el club hace tiempo (la de no tener proyecto). ¡Solo se confirma año tras año! No es sobre ganar o perder, es sobre respeto y eso no lo saben", dijo.



La inconformidad interna y los mensajes que van y vienen y que señalan públicamente a la cúpula del equipo prometen más desarrollos. Ya hay en camino una moción de censura. Habrá que ver si prospera y qué consecuencias tiene.