Neymar atiza la ira de Messi: ácida crítica por Suárez y por él mismo

El mensaje de despedida de Messi a Luis Suárez en sus redes sociales encendió un enorme debate en España, al que se ha sumado, con todo, Neymar.

La pulla que lanzara el capitán del FC Barcelona a la directiva (a Bartomeu) por la salida del uruguayo es el tema de todas las tertulias: "Te merecías que te despida como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiente cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende nada", dijo el argentino.



Y de inmediato saltaron las voces de solidaridad, aunque la que más llamó la atención fue la de su excompañero y gran amigo, Neymar.



"Increíble cómo hacen las cosas", contestó el jugador del PSG al mensaje de Instagram. Claramente habla de su amigo Suárez pero también de su caso personal y sus desencuentros con la directiva catalana cuando se fue, en 2017.



Vale recordar que Neymar salió del club bajo la presidencia de Bartomeu y que cuando quiso regresar no se hicieron los suficientes esfuerzos, según dijo el propio Messi. ¿Leña al fuego? ¡Como si hiciera falta!