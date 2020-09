La pulla de Messi a la directiva de FC Barcelona por adiós de Suárez

Era un mensaje para despedir a su entrañable amigo Luis Suárez del FC Barcelona, pero se convirtió en una nueva ocasión para criticar públicamente a la directiva.

Lionel Messi dedicó unas sentidas palabras al artillero, a quien el nuevo entrenador Ronaldo Koeman le mostró la puerta de salida en uno de su primeros actos de gobierno.



"Ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", dijo en sus redes sociales.



Y sin dudar dejó la pulla de la que todos hablan en el club: "Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".



De vuelta a Suárez, el capitán del FC Barcelona concluyó: "Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".



Para muchos no hay sorpresas tras el pulso que mantuvieron el club y el jugador tras la renuncia de este último, pero sin duda es un mensaje más que confirma que su herida sigue abierta y que sigue donde está en contra de su voluntad. Nadie duda de su compromiso con la institución, peor el quiebre con el presidente Bartomeu no tiene solución.