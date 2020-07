Santiago Arias fue titular, pero ¿se mantendrá hasta fin de temporada?

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, lamentó este martes, tras el 1-1 con el Celta, que su equipo no hubiera aprovechado "varias ocasiones" para haber logrado más ventaja al descanso e insistió en que su conjunto necesita a "todos" de la plantilla, porque "esto hasta el final va a ser duro y exigente".



"Tuvimos varias ocasiones para llevarnos más ventaja que el 1-0 y llegó el gol como llegó, inesperado. Sentíamos en el primer tiempo la visión de que el partido estaba encaminado y jugando como queríamos jugar. Ellos no generaban acciones de mucho peligro. En nuestros contragolpes sí había esa sensación de que en cualquier momento podía encontrarse el segundo gol. Después llegó el empate, raro, pero un gol importante para ellos. Nosotros ya no pudimos generar lo que habíamos generado en el primer tiempo", dijo en la rueda de prensa telemática.



"Los empates existen. Uno siempre busca ganar y también hay un rival que compite", continuó Simeone, que consideró "normal" que haya algún altibajo en una secuencia con tantos encuentros: "Venimos con una tensión y una presión importante desde hace ya muchos partidos, en los que todos los partidos tenemos la necesidad de correr para llegar a ese lugar donde tenemos el objetivo fijado".



"Es normal que en toda carrera haya un espacio con sensación de menos, pero en el primer tiempo me pareció que el equipo hizo bastantes cosas importantes, supo a qué jugar y lo que quería", explicó el técnico, que tampoco achacó el empate a las bajas que tenía en el ataque: Diego Costa, Joao Félix o Yannick Carrasco.



"Tenemos un grupo muy competitivo, con futbolistas que confiamos absolutamente en sus características. Hoy no le tocó estar a jugadores que han empezado muy bien estos partidos y entró Vitolo, Herrera, Ivan (Saponjic), que no había tenido espacio para jugar, y lo intentaron hacer de la mejor manera posible", valoró.



En este sentido, Santiago Arias fue titular contra el Celta por encima de Kieran Trippier, pero se ha visto en los últimos partidos que el ‘Cholo’ ha alternado la posición de lateral derecho desde el regreso de La Liga.



En dicho sentido, el argentino aseguró: "Los números hablan por sí solos en este maratón de partidos, que intentamos distribuir a los jugadores de la mejor manera para ganar. Vamos a necesitar a todos, porque esto hasta el final va a ser duro y exigente". Dejando entrever que tanto Arias como Trippier alternarán.