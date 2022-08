¡Barcelona ya decidió y Xavi pierde una pieza! Un defensor sale cedido

¿Se acaban los problemas en el FC Barcelona en este mercado de fichajes? Uno de los jugadores más señalados para los directivos del club azulgrana sale de las filas culés. Después de salir de Clément Lenglet que se fue cedido al Tottenham Hotspurs, tienen todavía dudas con Martin Braithwaite y Memphis Depay. Los delanteros saben que no tendrán lugar con la llegada de Robert Lewandowski, un Ousmane Dembélé inspirado y Raphinha que llega del Leeds con hambre en LaLiga.

La zaga defensiva y las piezas para Xavi Hernández en la parte de atrás ha estado conformada por Andreas Christensen y Eric García. El estratega ha decidido no contar en este inicio de LaLiga con Gerard Piqué, uno de los líderes y estandartes de la institución que ha quedado relegado en el banquillo de suplentes durante los dos primeros partidos ligueros. Sin poder inscribir todavía a Jules Koundé y con la salida de Clément Lenglet, parecía impensado salir de otro zaguero central, lo que podía dejar a Samuel Umtiti en el club.



Sin embargo, el FC Barcelona y Xavi Hernández decidieron el futuro de Samuel Umtiti que no tiene lugar en la institución. El defensor central francés abandonará las filas catalanas para jugar en la Serie A. La Lecce le ganó la pujada a Girona, Rennes y Olympiacos, interesados en contar con el ex Lyon. Umtiti llega a Italia en donde jugará en condición de préstamo sin opción de compra.



Samuel Umtiti es todavía jugador del FC Barcelona teniendo contrato hasta junio de 2026. Al no encontrar una salida concreta, sino un préstamo, a final de temporada deberá volver a Cataluña. No obstante, el defensor también se ha buscado una salida de las filas azulgranas.