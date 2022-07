Barcelona puso fecha para presentar a sus dos grandes refuerzos

Se avecina una ilusionante temporada para los hinchas culés.



El Barcelona 2022-23 se pondrá en marcha a partir de este lunes en la mañana con las pruebas médicas y posteriormente realizará el primer entrenamiento del curso, que contará con destacadas ausencias, como los internacionales, y algunos jugadores que tienen pendiente su futuro lejos del club azulgrana.

Durante la semana serán presentados los dos primeros fichajes, Franck Kessié (Milan) y Andreas Christensen (Chelsea). El miércoles será el día del centrocampista marfileño, mientras que el jueves será presentado en sociedad el central danés.



Entre los jugadores que no estarán presentes mañana lunes, al margen de los internacionales, figuran los futbolistas que no cuentan para Xavi Hernández, y así el entrenador lo comunicó antes de finales del último curso.



Se trata de Riqui Puig, Óscar Mingueza -pretendido por algunos equipos de LaLiga, además de por el Monza, recién ascendido a la primera división italiana-, y Samuel Umtiti, con opciones de firmar por el Rennes francés. Otro de los descartes, el francés Clement Lenglet se encuentra en Londres,donde está formalizando su pase a un equipo inglés como cedido.



En el primer entreno del curso podría estar Ansu Fati, la joven estrella del Barça que, pese a que estuvo convocado con España, no jugó ni un minuto y desde hace días se entrena en solitario para conseguir su mejor versión física después de una temporada plagada de problemas con las lesiones.



Durante esta primera semana Xavi dirigirá ocho entrenamientos: sesiones dobles martes y jueves y entrenamientos únicos el lunes, miércoles, viernes y sábado. El resto del equipo se incorporará el lunes 11 de julio. Hay previstos seis amistosos antes del inicio de LaLiga, el primero de ellos el miércoles 13 de julio en Olot frente al equipo local, que celebra su centenario.



Tres días después, el Barça viajará a Estados Unidos, donde disputará otros cuatro amistosos (Inter Miami, Real Madrid, Juventus y NY Red Bulls). A la vuelta, los de Xavi Hernández jugarán el trofeo Joan Gamper (6 de agosto) ante un rival todavía por determinar, mientras que el estreno liguero en el Spotify Camp Nou será ante el Rayo Vallecano (13 agosto).



Aun el Barça, con el campeonato ya iniciado, jugará un nuevo amistoso, en este caso ante el Manchester City en Barcelona, un encuentro a beneficio de la ELA (24 de agosto) y auspiciado por Juan Carlos Unzué.