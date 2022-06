Más que confirmado: un ambicioso deseo de Robert Lewandowski

En una encrucijada se encuentra el futuro de Robert Lewandowski en el presente mercado de fichajes. Aunque el Bayern de Múnich se ata a la posibilidad de que el polaco continúe en Alemania, los medios españoles, Joan Laporta y el FC Barcelona esperan al delantero en el Camp Nou como el flamante jugador a llegar en la temporada que se avecina.

Los bávaros quien blindar a su estrella que tantas emociones le ha dado al club, pero la decisión de Robert Lewandowski es otra. El polaco en Alemania ha estado bajo la sombra de LaLiga, pues a decir la verdad, pese a sus excelentes temporadas, goles y sus grandes números en presencias y anotaciones, no le ha alcanzado para obtener un premio como el Balón de Oro.

Ganó el premio The Best, y ante todo pronóstico, Lionel Messi se quedó con el Balón de Oro en la siguiente gala tras el The Best de Robert Lewandowski. Ahora se especula que el galardón de France Football al mejor jugador del mundo será de Karim Benzema con cifras más que increíbles que ilusionan a cualquier amante del balompié.

Cuando Cristiano Ronaldo ganó sus múltiples balones de oro, lo consiguió bajo los servicios del Real Madrid, y asimismo Lionel Andrés Messi. Ahora Karim Benzema también como Luka Modric hace unos años. LaLiga es el máximo exponente en las galas del Balón de Oro, y ahí está el ambicioso plan de Robert Lewandowski.

Para nadie es un secreto que el polaco desea premios importantes en Europa, y uno de ellos es estar en la lupa de France Football en busca del Balón de Oro. De esa manera, le haría frente a Karim Benzema, la sensación del fútbol mundial en los últimos años.

Cezary Kucharski, ex agente de Robert Lewandowski confirma ese deseo del polaco para la cadena SER, ‘quiere demostrar que es mejor que Benzema, es otro motivo para ir al Barcelona’. Agregó también, Lewandowski no tiene sueños. Para él, jugar al fútbol es un trabajo y es muy profesional. Real Madrid y Barcelona están al mismo nivel’.

El anhelo de Robert Lewandowski es salir del Bayern de Múnich, pero el FC Barcelona tampoco se ha movido mucho por contar con los servicios del delantero polaco, Cezary Kucharski es más que optimista en la posible llegada al Camp Nou, ’el Barcelona y Lewandowski van a luchar por este fichaje. Creo que va a firmar por el Barcelona, lo veo posible’. A su vez, Kucharski mantuvo que el deseo de ‘Lewan’ es retirarse en la MLS, pero antes, quiere seguir en Europa en LaLiga.