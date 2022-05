Reversa en el Barcelona: jugador está más que lejos de llegar

El futuro de Robert Lewandowski ha dado muchos giros. Aunque todavía no culmina la temporada en Alemania, y pese a que tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2023, mucho se ha hablado sobre el próximo equipo del polaco. Tanto así que desde Polonia ya lo daban algunos meses como nuevo jugador del FC Barcelona.

Sin embargo, los giros que ha dado su futuro parecen acercarlo más a que continúe en el Bayern de Múnich por un largo rato, por lo menos hasta cumplir su contrato hasta junio de 2023. Un año más tendría que cumplir Robert Lewandowski en el conjunto teutón.

El FC Barcelona sin duda alguna seguirá pujando por ficharlo, pues es uno de los jugadores que más interesa al sector ofensivo del club blaugrana. Javi Martínez, ex jugador del equipo bávaro mantuvo que sería muy bueno que Robert Lewandowski pudiera jugar en el onceno catalán porque tal vez en LaLiga sí pudiese ganar el Balón de Oro.

Robert Lewandowski ya se ha hecho con el Premio The Best, pero sus goles y su protagonismo partido a partido no lo han hecho alcanzar el tan ansiado Balón de Oro. Ni siquiera en su mejor momento futbolístico en el que Lionel Messi lo ganó, y hasta en su mensaje, el argentino mantuvo que pronto llegará el momento del polaco.

En el Bayern de Múnich están verdaderamente tranquilos con el futuro del polaco. Uli Hoeness, ex delantero del club bávaro, y expresidente del conjunto teutón fue claro en el portal BR, ‘asumo al cien por cien que Robert Lewandowski jugará en el Bayern la próxima temporada. Tiene contrato, es así de simple’. A la expectativa seguirá el FC Barcelona que no se rendirá así de fácil.