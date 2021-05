Barcelona se autodestruyó: no pudo con Levante y dice adiós a LaLiga

Una nueva jornada de la liga española. En la fecha 36, Barcelona visitó al Levante con la intención de sacar tres puntos que lo dejaran líder parcial del certamen.

Los primeros minutos demostraron una superioridad notable del conjunto local. Lograron quitarle el balón al rival y generarle tres oportunidades claras. Faltó únicamente la definición.



Justamente los blaugranas buscaban el juego de posesión para abrir una defensa compacta, mientras que los dueños de casa eran mucho más verticales. Velocidad pura.



Ahora bien, los goles que no se marcan en un arco, se sufren en el propio. Al minuto 25, Barcelona se puso en ventaja con un centro medido desde la izquierda que Lionel Messi capitalizó de volea. Sensacional apertura del marcador.



Los culés no pararon ahí. Nueve minutos después (34'), Messi filtró una balón a Ousmane Dembélé, el francés desbordó por derecha y mandó un centro atrás que sentenció Pedri. Cómoda ventaja.



En la segunda parte, Levante nuevamente se apoderó de las acciones, pero esta vez cumplió en el último tercio.



Al minuto 57, Jorge Miramón ganó por sector derecho, centró al área y Gonzalo Melero se anticipó a su marcador para decretar el descuento. Dos minutos después, Messi cometió un grosero error en salida, el capitán José Luis Morales tiró una pared con Martí y definió cruzado de volea. Golazo para el empate a dos.



Los de Ronald Koeman despertaron después de ambos cachetazos. Dembélé recibió en completa soledad dentro del área y sacó un remate cruzado fortísimo que dejó sin opción al golero rival (63').



Con ello, parecía que se acababa el partido. Barcelona creció con aquel envión anímico y su rival cayó al abismo. La posesión era suya por completo, esta vez pintaba que no se les escaparía, pero...



Los locales no perdieron la fe y como podían intentaban generar peligro. Justamente al minuto 83, Sergio León pudo rematar de cachetazo, tras un centro de Toño. El balón terminó colándose por el palo de Ter-Stegen. Final con los nervios de punta.



Finalmente no hubo tiempo para más y el empate a tres no se movió. Barcelona quedó relegado con 76 puntos y prácticamente le dice adiós al título liguero, a menos que tanto Atlético como Real Madrid tropiecen también.